〔新债招标〕中国铁道债遭疯抢,扶持政策频出激发市场需求(更新版)

(新增市场人士评论及更多背景)

* 两期新发铁道债遭疯抢,中标利率均落于区间下限

* 七年债投标倍数近17倍,20年债逾3.7倍

* 政府扶持政策频出,市场需求被激发

* 预计未来铁道债发行利率将进一步走低

路透上海10月26日电---中国铁道部周三招标的两期企业债遭机构疯抢,不仅投标倍数超高,且中标利率均落于招标区间下限.为缓解之前铁道部发债难的局面,近期政府扶持政策频出,市场需求也由此被激发.

市场人士并预计,目前债市整体仍处强势,加之市场对于信用债更为看好,预计未来铁道部新债的中标利率将进一步走低.

业内人士稍早透露,铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.93%,投标倍数近17倍;同时招标的20年期固息企业债,中标利率为5.33%,投标倍数逾3.7倍.

该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券,总额200亿元人民币,七年和20年期品种各半,按年付息,采用单一利率(荷兰式)招标方式,其中七年期品种招标利率区间为4.93%-5.93%,20年期品种招标利率区间为5.33%-6.33%.

"(七年债投标倍数)16.87倍,太牛了,传闻银监会会下文,把铁道债的风险权重降到零,那就跟政策性金融债一样了,利好频出啊,政府支持力度太大了,"上海一券商债券投资经理称.

发改委日前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.这是继财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後,铁道债发行获得的又一支持.[ID:nCN1154558]

铁道部10月12日在银行间债市招标发行的今年首期200亿元固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%,认购倍数则分别达到2.84和1.67倍.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.财政部近期公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解发行难的局面.[ID:nCN2011697]

**降低融资成本**

前述上海的券商人士并指出,政府对铁道部发债的扶持政策不断推出,意在为其降低融资成本,毕竟铁路也是对中国经济影响比较大的行业,如果资金链出现问题,对经济也会造成较大伤害.

今日招标的企业债联合主承销商为中信证券、招商证券、平安证券、中信建投证券、光大证券和国信证券,其中中信证券为牵头主承销商.

该期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.

该期债10月27日开始分销,缴款截止时间为10月27日上午12:00.(完)