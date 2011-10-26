〔中国债市动态〕现券收益率转而下跌,三年央票或暂停发行鼓舞多方

路透北京10月26日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率转而下跌.市场人士表示,虽然回购利率仍多续涨,但是三年期央票或暂停发行的消息,至少说明央行无意进一步收紧当期流动性,多方受到鼓舞,进而推动现券结束回调趋强.

"早盘现券收益率都有下来一点,"北京一国有大行交易员称,"三年期央票停发,至少代表一个信号,央行不愿意让现在的资金面更紧了."

他并指出,总理喊话,市场各方会倾向于"朝有利于自己的方向解读",也有机构把三年央票停发和政策放松联想在一起的;但其认为,总理讲话中仍在强调稳定物价总水平是首要任务,或不宜过多解读为政策将放松.

坊间确已见政策趋松预期,华东地区一银行交易员就表示,"三年央票停发,政策会往松的方向调."

业内人士周三向路透表示,央行公开市场今日暂停申报三年央票需求,明日或停发;同时恢复申报三个月央票需求,意味着明日可能继续发行该期限央票.[ID:nCN1175572]

国务院总理温家宝近日强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调. [ID:nCN1174156]兴业银行首席经济学家鲁政委最新解读总理温家宝的讲话,称宏观政策已开始走"平衡木"--即进行修正,但"全面放松"暂时仍不会出现.[ID:nCH0084163]

银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS继续上涨,尤其是隔夜品种涨幅较大,因企业当前集中上缴利税及近日小盘股密集发行等.[CN/CN]

剩馀期限近三年的固息央票1101081券最新报价收益率CN1101081=CFXM为3.9300%/3.9150%,上日尾盘为3.96%/3.95%;剩馀期限近10年的固息国债110019券最新报价收益率CN110019=CFXM为3.82%/3.75%,上日尾盘为3.8300%/3.7950%.(完)