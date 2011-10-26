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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 14:08 BJT

〔表格〕德国9月进口物价较前月增长0.6%,较上年同期增长6.9%

路透10月26日电---德国联邦统计局周三公布,该国9月进口物价较前月增长0.6%,较上年同期增长6.9%.

德国进口物价 (变动百分比%)

11年9月 11年8月 10年9月

较上月 +0.6 -0.7 +0.3

较上年同期 +6.9 +6.6 +9.9

指数(基期为2005年) 117.3 116.6 109.7

路透调查中分析师的预估中值为,进口物价较前月上升0.5%,较上年同期上升6.8%.(完)

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--编译 侯向明;审校 隋芬

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