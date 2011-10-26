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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 11:34 BJT

《外汇动态》选择权交投情况显示,干预带动的美元涨势可能有限

0323GMT---东京一外商银行的交易员称,选择权交投情况显示,若日本当局进行汇市干预,其所带动的美元反弹走势可能会在会在77.50日圆JPY=止步.

他表示,部分海外对冲基金在该水准大卖美元买权,暗示这是他们预期干预带动的美元涨势最多只能到这水准.

另一名日系银行交易员称,停止单挂在略低于美元纪录低点75.73日圆.

美元/日圆目前报约76.04.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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