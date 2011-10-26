〔中国汇市〕人民币兑美元早盘几走平,美国持续施压人民币升压仍大

* 人民币兑美元即期汇价早盘走稳

* 美政府再示意将就人民币汇率施压

* 中间价或受其影响再创新高,并带动整体汇价上行

* 市场并不认可中间价,购汇压力大致询价区间有较大偏离

路透上海10月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三早盘围绕上日收盘价小幅波动.但美国政府不断拿人民币汇率问题做文章,在持续的压力下,中间价仍有创新高的可能,有望带动整体汇价继续走升.

交易员指出,尽管中间价高位徘徊,但在强大的购汇盘支持下,日间询价依然明显低于中间价所确立的区间.

美国财政部国际事务次长布雷纳德称奥巴马总统将在11月的G20,APEC和东亚峰会上就汇率问题向中国国家主席胡锦涛施压,而美国财政部也将在上述峰会结束後发布汇率报告.[ID:nCN1174730]

"人民币升值的压力还是存在,(奥巴马施压)中间价就会做出反应",上海一银行交易员称.但他也表示,"市场上确实是有购汇的需求,否则不会中间价定这麽高大家还在买美元的."

纽约汇市欧元兑美元周二从六周高位下挫,此前欧盟财长会议被取消,令投资者对欧盟峰会将制定解决区内债务危机方案的疑虑升温.随後开盘的亚洲汇市上,欧元和商品货币仍略微承压.[FRX/CN]

北京时间11:32,人民币兑美元即期报6.3599元,上日收报6.3604元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为3.3456元,上日中间价3.3425元为2005年汇改以来新高.

北京时间11:32,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3885/85,上日尾盘为6.3880元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4080/10元,上日尾盘报6.4010元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)