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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 12:11 BJT

《企业看点》--10月26日财务活动报导摘要

路透10月26日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据彭博周二援引两位熟悉情况的消息人士报导称,气球和道具服零售商Party City Holdings或将在今年完成3.50亿美元首次公开发行(IPO)计划.[ID:nN1E79O2BE].(完)

--编译 洪曦;审校 王冠中

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