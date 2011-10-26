iPod之父推出智慧型恒温器

(本文由路透中文网编译)

路透旧金山10月25日电---在来自苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)等公司的一群工程师和设计师的帮助下，iPod之父法德尔（Tony Fadell）制作了一个新玩意。

法德尔周二公布的不是下一款热销数码产品，而是由Nest Labs公司设计的恒温器。Nest Labs是他与苹果前iPhone软件经理罗杰斯（Matt Rogers）在2010年成立的。

恒温器市场按说不是苹果前设计师该关注的，不过法德尔认为，恒温器常被置于人们家中显眼位置，一个很酷的装置会有市场需求。

法德尔说：“我们希望把这些装置变成令人垂涎的消费电子产品。”

矽谷一些重要风险投资人赞同法德尔的想法。目前已有Kleiner Perkins， Lightspeed Venture Partners，Google Ventures和Shasta Ventures等公司投资于Nest公司。

法德尔称获得的投资“数额可观”，但拒绝透露详情。

法德尔发布的这款产品是一个圆形、拉丝的金属装置，中间有凸面玻璃显示屏，可以显示温度，并且可以根据其所在墙面的颜色自动变色。

拨动恒温器前端，设备就启动。恒温器可以感知室内是否开灯，以及阳光是否特别强烈。也可以感知运动，当室内一段时间没人时，它可以自动关闭冷暖系统。

法德尔拒绝透露其公司生产了多少这种恒温器，不过表示该设备将在网上及百思买(BBY.N)等零售商处出售，每台售价249美元。（完）