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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 12:06 BJT

〔中国新债〕中石化集团周四将发行50亿元超短融,期限九个月

路透上海10月26日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团周三公告称,将于周四(27日)

簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券(SCP),期限九个月.

中国石化集团为上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中石化集团 300 50 9 10/27簿记建档 国开行 AAA 10/28 10/31

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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