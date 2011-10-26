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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 12:27 BJT

〔日圆汇率〕日本将在必要时将采取果断行动干预汇市--财务大臣

路透东京10月26日电---日本财务大臣安住淳周三称:

* 非常担心汇市的投机性波动

* 对干预汇市的时机不予置评

* 在必要时将采取果断行动,已告知财务省官员要做好准备

* 鉴于美国和欧洲利益分歧,很难开展联合汇市干预行动

* 鉴于经济规模和汇市交易量不同,日本很难采取瑞士央行那样的汇市干预举措

* 若欧洲就债务问题制定可靠计划,日本准备购买更多EFSF发行的债券

* 希望今日的欧盟峰会结果会对市场带来有利影响.(完)

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