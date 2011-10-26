〔日圆汇率〕日本将在必要时将采取果断行动干预汇市--财务大臣

* 非常担心汇市的投机性波动

* 对干预汇市的时机不予置评

* 在必要时将采取果断行动,已告知财务省官员要做好准备

* 鉴于美国和欧洲利益分歧,很难开展联合汇市干预行动

* 鉴于经济规模和汇市交易量不同,日本很难采取瑞士央行那样的汇市干预举措