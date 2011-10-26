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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 12:28 BJT

〔韩股业绩〕LG电子第三季季报不及预期,手机部门亏损扩大

路透首尔10月26日电---韩国LG电子(066570.KS)周三公布第三季业绩不及预估,其手机部门亏损严重,因智能手机销售复苏缓慢.

LG电子公布,7-9月营业亏损320亿韩元(2,830万美元),而根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为获利540亿韩元.

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