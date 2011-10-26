〔路透调查〕中国出口商忧心景气放缓风险升高,因全球经济问题拖累

* 广交会上80%中国出口商受到全球经济问题拖累

* 74%中国出口商预计明年出现工厂关闭潮

* 与春季相比,海外采购商所付价格提高10-30%

* 信贷收紧对出口商构成重大风险

记者 王经杰/梁淑芬; 编译 洪曦/丁琦/兰秀娟

路透广州10月26日电---在中国最大贸易会上进行的一份路透调查显示,由于西方国家需求脆弱和信贷环境收紧,中国出口商的前景不确定性非常高.这些出口商中有四分之三担心明年将有一波工厂关闭潮来袭.

主办单位称,中国进出口商品交易会(广交会)有28万外国采购商和57,000参展商参会.

但是这项亚洲最大贸易盛会上的人气并不热烈,因为人们担心欧洲债务危机和美国经济疲弱可能进一步打压消费者对中国制造商品的需求.

很少人毫发无伤.一份在广交会上对101家跨行业中小型出口商所作的路透调查显示,80%表示出口受到美欧问题拖累,17%称严重受挫.

"与往年相比,情况较为艰难."英国Giftworks销售总监Anthony Crispin说.他参加广交会的历史已有20多年.在英国,Giftworks是中国产家居配件的大供应商.

"购买数量减少...现在这个时候不会对任何事做出承诺.市场就像溜溜球一样上上下下."Crispin补充道.