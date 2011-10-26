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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 12:44 BJT

〔日本央行〕央行正在买入大量日债,是宽松政策的部分举措--白川方明

路透东京10月26日电---日本央行总裁白川方明周三表示:

* 日本央行正在买入大量日债,是维持货币政策极度宽松的部分举措

* 日本央行在每次的政策会议上谨慎检视经济和物价前景,以寻找实现经济稳定的最佳方法

* 单凭货币政策不能对抗通缩,但日本央行希望在货币政策方面尽其所能.(完)

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