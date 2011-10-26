〔中国货币市场〕回购利率续涨,暂停三年央票需求申报缓短期资金面压力(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京10月26日电---中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS继续上涨,尤其是隔夜品种涨幅较大,因企业当前集中上缴利税及近日小盘股密集发行等.

交易员并表示,近日市场流动性相对较为紧张,央行公开市场在已提前实现本周净回笼情况之下,转而选择放弃三年期央票需求的申报,也有助缓解当前资金面的短期压力.

"今天资金有点紧张,...这周公开市场已经净回笼了,企业集中缴税,还有小盘股密集发行也是原因."华东一银行交易员称.

路透数据显示,中国央行公开市场本周央票及正回购到期共计1,010亿元人民币;央行本周二通过央票及正回购回笼资金,共计1,190亿元.[CN/MMTCN]

路透统计显示,近期小盘股发行较为密集,今日就有仁智油服和龙生股份两只小盘股同时进行网上申购.[ID:nCN1175274]

业内人士周三向路透表示,央行公开市场今日暂停申报三年央票需求,明日或停发;同时恢复申报三个月央票需求,意味着明日可能继续发行该期限央票.[ID:nCN1175572]

北京一银行交易员还表示,尽管央行公开市场今日转而要求申报三个月期央票,也会回笼资金,但回笼规模应该不及三年期央票,因为後者市场需求更大.

"这周三年期央票不发了,可能也是在配合家宝总理的讲话."该交易员说.

中国通胀水平已连续两月自高点回落,不过国务院总理温家宝依然强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0087 3.6085 +40.02

七天CN7DRP=CFXS 4.1043 4.003 +10.13

14天CN14DRP=CFXS 4.5503 4.5125 +3.78

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0015 3.6044 +39.71

七天CHICNY7D=CFXS 4.0763 4.0006 +7.57

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.0360 3.6200 +41.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.0800 3.9890 +9.10

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5400 4.5500 -1.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.9983 3.5983 +40.00

七天SHICNYSWD= 4.0917 3.9900 +10.17

三个月SHICNY3MD= 5.6354 5.6363 -0.09

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