《热点透视》希腊债务违约博弈中,银行业手握两张王牌

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 田建华

路透伦敦10月25日电---在7月达成旧债换新债协议中,银行业同意承担21%的损失,而欧元区当前希望银行业承担更多.希腊经济目前脱轨严重,看来债权人已无可避免地得扩大减记.银行业者可不会喜欢承担这麽大损失的主意,他们先前同意认列损失,很有可能是因为这一交易令其可以持有无风险的担保品作为新债的保证,保护他们免受未来更严重违约的冲击.

欧元区当然可以威胁银行业强制性承担亏损,但有两大障碍.

其一,欧元区对引爆希腊信用违约互换(CDS)的後果有着非理性的恐慌,而这唯有立法强迫所有债权人承担亏损才会有可能发生.但是当前希腊CDS净头寸仅有37亿欧元.只要卖出CDS的银行和保险业者有履约能力,在债务减记50%的情况下,CDS偿付额则只有一半.

其次是欧元区自己对希腊的曝险.欧元区各国政府借给希腊的资金不久後将累计至530亿欧元.欧洲央行持有约450亿欧元希腊债券.这些加起来和民间部门持有的债务规模相当.若这些曝险出现亏损,可能令欧元区各国政府面临政治风暴.

欧元区可以辩称,已下调利率并延长希腊贷款,分摊了救助成本.但欧盟执委会认为,即便在民间部门认列60%亏损条件下,欧元区仍不得不在2020年前借给希腊1,090亿欧元的贷款.

欧元区可以一直设计出自己债务免于减记的法律工具,但前例一开恐损害欧元区所有主权债.

银行业或许不愿在这次博弈中咄咄逼人,他们需要希腊问题解决方案的迫切程度与欧元区一般无二.但在将减记幅度压低至60%以下的议题上,银行业可能握有足够的协商筹码.(完)