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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 13:09 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯股价暴跌逾10%

路透东京10月26日电---受到丑闻打击的相机暨内视镜制造商奥林巴斯(Olympus Corp)(7733.T)股价周三午後暴跌逾10%,上日则是上涨8.2%.

日本民主党议员大久保勉周三表示,他正在要求日本金融及证券监管机构调查奥林巴斯(7733.T).[ID:nCN1173496]

该公司股价周二之前连跌七个交易日,市值蒸发逾五成.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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