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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 12:56 BJT

〔中国新债〕九州通医药集团下周三将发行8亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月26日电---中国药品销售商--九州通医药集团股份有限公司(600998.SS)周三公告称,将于

下周三(11月2日)簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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九州通 15 8 12 11/2簿记建档 中信银行 AA 11/4 11/7

(600998.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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