〔日股业绩〕新日本制铁第三季获利锐减49%,因日圆升值和需求疲软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 新日本制铁第三季获利372亿日圆,远低于公司预估529.9亿
* 全年盈利预估调降22%至1,800亿日圆
* 业绩公布後,股价几无变动
路透东京10月26日电---全球第四大钢铁企业--新日本制铁(5401.T)公布第三季获利锐减49%,受累于日圆升值和亚洲需求疲软挤压出口产品利润,该公司调低全年盈利预估22%.
全球最大钢材生产国和消费国--中国的需求趋疲,以及全球经济不确定性正严重打击亚洲钢铁企业的盈利,令本已遭遇亚洲地区供应过剩和价格跌跌不休的钢铁企业雪上加霜.
铁矿石价格.IO62-CNI=SI下跌可能带动钢材价格<0#SRB:>在下半年进一步走低.当需求不振时,钢材价格跌幅料将超过主要炼钢原材料成本的降幅.
新日本制铁称,7-9月经常性获利(扣除特殊项目的税前获利)为372亿日圆,远低于公司预估的530亿日圆和上年同期获利729.8亿日圆.
该公司将全年盈利预估从7月估计的2,300亿日圆调降至1,800亿日圆,对比汤森路透I/B/E/S访问18位分析师预测均值为2,068亿日圆.
日本钢铁企业的出口前景正在快速恶化,因日圆升值和亚洲市场价格低迷,盖过日本国内轿车产量回升的影响.
新日本制铁股价今年累计挫跌近30%,其竞争对手JFE Holdings(5411.T)的跌幅更高达50%,表现均劣于指标日经指数.N225的14%跌幅.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)