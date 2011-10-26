〔日股业绩〕新日本制铁第三季获利锐减49%,因日圆升值和需求疲软

* 新日本制铁第三季获利372亿日圆,远低于公司预估529.9亿

* 全年盈利预估调降22%至1,800亿日圆

* 业绩公布後,股价几无变动

路透东京10月26日电---全球第四大钢铁企业--新日本制铁(5401.T)公布第三季获利锐减49%,受累于日圆升值和亚洲需求疲软挤压出口产品利润,该公司调低全年盈利预估22%.

全球最大钢材生产国和消费国--中国的需求趋疲,以及全球经济不确定性正严重打击亚洲钢铁企业的盈利,令本已遭遇亚洲地区供应过剩和价格跌跌不休的钢铁企业雪上加霜.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI下跌可能带动钢材价格<0#SRB:>在下半年进一步走低.当需求不振时,钢材价格跌幅料将超过主要炼钢原材料成本的降幅.

新日本制铁称,7-9月经常性获利(扣除特殊项目的税前获利)为372亿日圆,远低于公司预估的530亿日圆和上年同期获利729.8亿日圆.

该公司将全年盈利预估从7月估计的2,300亿日圆调降至1,800亿日圆,对比汤森路透I/B/E/S访问18位分析师预测均值为2,068亿日圆.

日本钢铁企业的出口前景正在快速恶化,因日圆升值和亚洲市场价格低迷,盖过日本国内轿车产量回升的影响.

新日本制铁股价今年累计挫跌近30%,其竞争对手JFE Holdings(5411.T)的跌幅更高达50%,表现均劣于指标日经指数.N225的14%跌幅.(完)