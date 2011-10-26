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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 13:06 BJT

〔中国新债〕重汽集团13亿元一年期短融推迟至下周二发行,因市场波动

路透上海10月26日电---中国重型汽车集团有限公司周三最新公告称,原计划今日在银行间市场簿记建档

发行的13亿元人民币一年期短期融资券,将推迟至下周二(11月1日)发行,因近期市场波动较大.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国重型 13 13 12 11/1簿记建档 中信银行 AA+ 11/3 11/4

汽车集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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