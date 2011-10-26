版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 13:25 BJT

〔澳新汇市〕澳元受温和通胀数据打压,新西兰元走势停滞等待央行声明

路透惠灵顿/悉尼10月26日电---澳元兑美元周三下跌约0.005美元,同时公债期货劲扬,因市场逐渐完全消化澳洲11月料将减息的预期,此前公布的澳洲通胀数据意外温和.

新西兰元兑美元NZD=D4止步不前,稍後新西兰央行将公布政策声明,但澳元和新西兰元走势均受欧元区领导人峰会主导.

澳元兑美元AUD=D4自1.0435美元下跌,低见1.0355美元;此前公布的数据显示,澳洲第三季基础通胀指标较前季上升0.3%,而预估为上升0.6%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐