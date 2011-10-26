〔菲律宾经济〕央行称不均衡的资本流动仍是一项政策挑战

路透马尼拉10月26日电---菲律宾央行总裁泰谭柯表示,央行认为管理不均衡的资本流动仍是一项政策挑战,但有足够工具来削弱这些资本流动带来的市场波动.

他亦表示,在面临全球经济可能放缓的情况下,亚洲的发展中经济体有政策弹性来支持经济成长,因为随着商品价格下滑,通胀忧虑减弱.

"制定货币政策面临的持续挑战是资本流动不均衡,该情况导致金融市场震盪."泰谭柯周二晚间表示.

"菲律宾央行有足够的政策工具...来确保两个方向的资本流动仍有序."他说.

菲律宾央行下个月料将公布关于无本金交割远期外汇(NDF)的新规,以及令当前外汇机制自由化的更多举措,这些措施旨在削弱菲律宾披索的波动.

有关全球经济的疑虑升温促使亚洲地区很多央行暂停收紧货币政策以刺激经济,而且通胀缓解将允许当局维持宽松政策.

"亚洲新兴市场经济体拥有政策空间.与发达经济体不同,亚洲新兴经济体有进行支出和实行宽松货币政策的馀地,这有助于刺激经济活动."泰谭柯说.

"假定全球金融震盪急剧升高,亚洲仍料为全球经济的亮点."

菲律宾央行上周连续第四次维持利率不变.马尼拉则承诺在今年馀下时间加快部分支出,来提振经济.

官员称通胀已然可控,最新预估显示2012年和2013年应能完成3-5%的通胀目标.(完)