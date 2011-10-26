〔澳洲股市〕收高,因通胀数据助燃降息预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透10月26日电---澳洲股市周三收高0.4%,在全球范围内表现超群,因通胀数据温和支撑了澳洲央行最早可能下周降息的预期.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收高14.6点,报4,242.5点.该指数盘初一度重挫1.3%,因忧虑欧洲无法就债务危机解决方案达成共识.其周二下跌0.6%.
澳洲基础消费物价通胀率仅为预估一半,令澳元走跌,并提振零售股和依靠海外营收的公司股票.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)