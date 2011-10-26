〔澳洲股市〕收高,因通胀数据助燃降息预期

路透10月26日电---澳洲股市周三收高0.4%,在全球范围内表现超群,因通胀数据温和支撑了澳洲央行最早可能下周降息的预期.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收高14.6点,报4,242.5点.该指数盘初一度重挫1.3%,因忧虑欧洲无法就债务危机解决方案达成共识.其周二下跌0.6%.

澳洲基础消费物价通胀率仅为预估一半,令澳元走跌,并提振零售股和依靠海外营收的公司股票.(完)