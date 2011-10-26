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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 13:39 BJT

〔日本个股〕任天堂上半财年经常性亏损料高达1,000亿日圆--日经

路透东京10月26日电---日本经济新闻网络版周三报导,任天堂7974.OS截至9月30日止上半财年料将录得经常性亏损约1,000亿日圆(13.2亿美元),远逊于该公司以往预估的亏损550亿日圆.

作为日本游戏生产商,任天堂的股票在该消息公布後一度大跌逾7.5%,至10,800日圆.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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