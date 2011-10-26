〔路透基点〕台湾全新光电15亿台币五年期融资案启动--RLPC

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港10月26日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾华南商业银行已启动全新光电科技股份有限公司15亿台币五年期融资案.
该项融资包括10亿台币定期贷款A部分和5亿台币循环贷款B部分,前者用于购置土地、厂房和机器并以其作为担保;後者用于补充运营资金,使用机器作为担保.
贷款利率为90天二级市场商业票据利率加码70基点,税前保底利率为1.5%.
受邀参加贷款案的银行分为三个层次:
承贷3.75亿台币及以上的银行获委托主办行暨额度分配行头衔,以及先付费用15个基点;
承贷2.25-3.74亿台币的银行获共同主办行头衔,以及先付费用10个基点;
承贷1.50-2.24亿台币的银行获一般参贷行头衔,以及先付费用5个基点.
倘若贷款A部分拨付不足100%或贷款B部分拨付少于70%,借款人还将支付承诺费10个基点.
贷款A部分的宽限期为两年,分七个半年等额偿还,平均期限为3.5年.
贷款B部分分五个半年等额下降,将从第36个月起减少.
财务约束性指标包括:流动比率最低为一倍;债务比率最高为一倍;利息覆盖倍数不低于五倍;有形净值最低为25亿台币.
回复将于11月18日截止.
该借款人上次涉足市场是在2008年6月,当时筹借10亿台币五年期贷款,支付顶级费用5个基点,并较二级市场商业票据利率加码80个基点.
全新光电提供无线通信、光纤通信和太阳能电池应用的解决方案.(完)
--编译 肖群英; 审校 丁琦
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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