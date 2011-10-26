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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 13:47 BJT

〔台湾股市〕收涨44.61点,汽车和旅游观光类股领涨

路透台北10月26日电---台湾股市周三收涨0.6%,为连续第四个交易日收高,但友达(2409.TW)下挫,该公司此前公布逊于预期的第三季财报,且发出悲观财测.[ID:nCT0410388]

加权股价指数.TWII上涨44.61点至7,535.82点,盘中大部分交易时间该指数都为下跌.

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