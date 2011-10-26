特写：水资源消耗增长超过人口增速

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月25日电(环境记者 Deborah Zabarenko)---如同20世纪的石油一样，水很可能成为21世纪的重要大宗商品。

从人类文明早期开始，人类命运就与水资源息息变化相关。截止到本月底，地球人口将达到70亿。城市化和经济的迅猛发展正在前所未有地推动着人类对水资源的需求。

华盛顿智库——水资源研究所(World Resources Institute)的Kirsty Jenkinson表示，上世纪，人类水资源消耗的增长速度是人口增长率的两倍多。

Jenkinson在接受路透电话采访时表示，在2007-2025年间，预计发展中国家的水资源消耗将增加50%，发达国家的消耗将增加18%。其中多数水资源消耗增长来自最贫困国家，因越来越多农村人口进入城市。

Jenkinson表示，本世纪气候变化带来的效应，如严重的洪涝灾害、乾旱和降水模式的改变等等，很有可能率先并严重影响到最贫困人口，我们面临一个重大挑战。

水资源能够满足每个人的需求吗？特别是人口若一如预期地继续增加，到本世纪中叶达到90亿，水资源还够用吗？

位于科罗拉多的水资源研究基金会(Water Research Foundation)执行主管Rob Renner表示：“地球上的水很多，我们也许会用不完。”

“但问题是97.5%为咸水，只有2.5%是淡水，且三分之二的淡水处于冰冻状态，所以世界上可供分配的淡水不多。”

Renner表示，超过10亿人缺乏清洁饮水，超过20亿人生活在卫生设施不足的环境里，由此引发的水源性疾病每年导致500万人丧生，其中多数是儿童。

Jenkinson称，世界淡水供应只有8%用于民众，大约70%用于灌溉，22%用于工业。

乾旱、降水不足以及洪水和污染也加剧了水危机。（完）