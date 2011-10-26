〔韩股业绩〕LG电子第三季获利不及市场预期,手机部门亏损扩大(更新版)

(新增评论,电视部门获利以及背景)

* 第三季营业亏损320亿韩元,此前市场预估为获利540亿

* 手机部门亏损1,400亿韩元,第二季为亏损550亿

* 电视部门利润增至1,010亿韩元,上年同期为获利860亿

路透首尔10月26日电---韩国LG电子(066570.KS)周三公布,第三季业绩不及预估,手机部门亏损扩大,处境艰难的智慧型手机业务出现复苏的希望也告破灭.

LG手机业务部门连续第六个季度录得亏损,亏损规模由前季的550亿韩元扩逾一倍至1,400亿韩元,该公司在蓬勃发展的智慧型手机市场上,缺乏可与苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)媲美的机型.

LG集团董事长的弟弟Koo Bon-joon在一年前出任LG电子执行长,希望挽救陷于困境的手机部门,但复苏缓慢令分析师感到失望.

相反,LG竞争对手三星电子料在周五公布手机部门获利强劲增长,取代苹果成为全球以数量计最大的智慧型手机供应商.

"我认为LG电子处境会越来越不妙,但还不至于被苹果和三星淘汰出局,"韩华投资信托管理公司的基金经理Park Yong-myung说.该公司持有LG电子的股票.

"今日的财报算不上拉警报,因为投资者本来就已经知道情况不好.手机部门境况艰难这一点已经在被腰斩的股价中得到了反映,"他说.

LG是全球第二大电视机生产商和第三大手机生产商.7-9月营业亏损320亿韩元,而根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为获利540亿韩元.

LG电子上年同期亏损1,850亿韩元,前季获利1,580亿韩元.

浏览LG业绩的图表,请点选(link.reuters.com/rer64s)

**电视部门依然盈利**

LG其他三个部门--电视、家电和空调的第三季获利较上年同期增长.电视部门营业利润从上年同期的860亿韩元升至1,010亿,尽管电视需求不振.

该公司称,像3D等高附加值电视机的销售帮助提高利润率,不过电视部门的利润率也只有1.9%.

"LG在2012和2013年的表现会怎样?实话说,很难讲,"Eugene资产管理的基金经理K.S. Jung表示.

"LG靠手机和家电业务赚钱的时代似乎已经过去...这些业务如果没有突破,恐怕除了萎缩就没有其他办法."

LG公布,第三季手机销售量为2,110万部,低于第二季的2,480万部.该部门是公司的亏损大户,自去年第二季以来令公司损失9,270亿韩元.

手机部门还成为连累公司股价下挫的主凶.LG股价今年已下挫36%,而同期大盘仅下跌8%.

不过,该股周三收高2.24%.(完)