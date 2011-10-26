德国年轻一代“冷落”汽车--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月25日电（记者 Natalia Drozdiak）---据最新研究，在德国这个孕育了梅赛德斯-奔驰、宝马和大众品牌的国度里，新一代德国人却在冷落国家的经济基石——汽车行业。

卡尔斯鲁厄理工大学的Martin Kagerbauer说道：“30岁以下的年轻一代开车没有过去那麽多了。”该高校研究人员分析了自1994年以来每年秋季一周内1,500人的出行方式。

他补充说道：“这代人考驾照、买车的年龄看似也相对推迟了。”

德国汽车业2010年销售额约达3,150亿欧元，是德国经济的重要支柱产业。去年，德国汽车厂商全球范围内制造汽车1,270万辆，雇员人数达70.9万，约占德国劳动力的七分之一。

调查显示，18-30岁年轻人每周驾车里程比1995年时短四公里，同时乘坐公共交通工具出行里程多了5.5公里。

对此，Kagerbauer解释道，城市公共交通改善、汽车搭乘、自行车出租、网上购物等等，均是年轻司机减少开车出行的原因。

柏林洪堡大学26岁学生Thies Hansen选择骑自行车或坐火车出行。“不是因为绿色什麽的——开车太贵，当学生付不起。”他没有驾驶证，也没有车。（完）