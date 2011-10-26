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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:12 BJT

《外汇动态》一个月期美元兑日圆期权隐含波动率触及三周高位

0552GMT---日系银行的一名交易员称,一个月期美元兑日圆期权隐含波动率JPY1MO=上升,因交易商削减此前因预计现汇将区间盘整所建立的仓位.

由于美元兑日圆创新低,而且日本当局干预汇市的风险日益增强,一个月期美元兑日圆期权隐含波动率触及三周高位10.4%,自周一以来小幅上扬.(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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