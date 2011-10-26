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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:15 BJT

〔韩国股市〕小幅收涨,受炼油类股和LG电子升势提振

路透首尔10月26日电---韩国股市周三小幅收涨0.3%,受炼油类股和LG电子(066570.KS)涨势提振,不过由于市场怀疑欧洲领导人能否就解决欧债危机的计划达成一致,令韩股涨幅受限.

韩国综合股价指数.KS11(KOSPI)收涨0.3%或5.66点,至1,894.31点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

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