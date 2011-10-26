〔日本个股〕任天堂上半财年经常性亏损料高达1,000亿日圆--日经(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(新增细节)
路透东京10月26日电---日本经济新闻网络版周三报导,任天堂7974.OS截至9月30日止上半财年料将录得经常性亏损约1,000亿日圆(13.2亿美元),远超过该公司之前预估的亏损550亿日圆.
作为日本游戏生产商,任天堂的股票在该消息公布後一度大跌逾7.5%,至10,800日圆.
任天堂新一代3DS游戏机一直难以赢得消费者的青睐,因为休闲玩家转向了苹果(AAPL.O)和其他厂商推出的智能手机和平板电脑.
任天堂与许多日本企业一样,也遭受日圆升值的冲击.
日经称,汇率给该公司带来400亿日圆的损失,主要是日圆兑欧元EURJPY=升值,而且该公司上半财年净亏将超过其预期的350亿日圆.
任天堂发言人拒绝就该报导置评.该公司将于周四公布7-9月财报.
任天堂7月时将全年营业利润预估调降至350亿日圆,为27年低点,同时将3DS价格调降约三分之一,以期提振疲弱的营收.(完)
--编译 李爽;审校 龚芳
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)