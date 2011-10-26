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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:15 BJT

〔国际油市〕NYMEX油价小升,关注库存和欧盟会议

路透新加坡10月26日电---美国油价周三攀升,但距离上日触及的近三个月高位仍很远.有数据显示原油库存增加,且市场担心欧洲可能不能达成解决主权债务危机的方案.

布兰特油价小升至每桶111美元上方,过去三日涨幅落後于美国原油6.5%的升幅.

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