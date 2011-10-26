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公司新闻(中文) | 2011年 10月 26日 星期三 14:38 BJT

〔欧洲个股〕PSA标致雪铁龙对旗下汽车部门获利和现金流提出预警

路透巴黎10月26日电---法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三下调核心汽车部门的获利目标,称因欧洲市场情况较为不利造成定价压力.PSA标致雪铁龙还公布明年削减8亿欧元(11亿美元)成本的计划.

PSA标致雪铁龙在一份声明中表示,汽车部门第三季营收下滑1.6%至93.1亿美元.集团营收增长3.5%至134.5亿欧元,受助于其主要控股的汽车配件企业Faurecia(EPED.PA)表现.

PSA标致雪铁龙称,目前预计"在更为艰难的欧洲市场环境下",汽车部门全年经常营业利润将接近收支相抵,先前的目标则为"显着获利".

PSA还表示,截至12月31日,集团自由现金流恐为负值,此前预计将接近收支平衡.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧 张明钧

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