〔欧洲个股〕PSA标致雪铁龙对旗下汽车部门获利和现金流提出预警

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
路透巴黎10月26日电---法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三下调核心汽车部门的获利目标,称因欧洲市场情况较为不利造成定价压力.PSA标致雪铁龙还公布明年削减8亿欧元(11亿美元)成本的计划.
PSA标致雪铁龙在一份声明中表示,汽车部门第三季营收下滑1.6%至93.1亿美元.集团营收增长3.5%至134.5亿欧元,受助于其主要控股的汽车配件企业Faurecia(EPED.PA)表现.
PSA标致雪铁龙称,目前预计"在更为艰难的欧洲市场环境下",汽车部门全年经常营业利润将接近收支相抵,先前的目标则为"显着获利".
PSA还表示,截至12月31日,集团自由现金流恐为负值,此前预计将接近收支平衡.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧 张明钧
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。