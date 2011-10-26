〔基金产业〕KKR拟发起规模最高达60亿美元的泛亚基金--消息人士

路透香港10月26日电---两位知情人士告诉路透,私募股权基金KKR & Co LP(KKR.N)拟在2012年第一季发起一支新泛亚基金,募资规模最多达60亿美元.此举凸显全球收购业对亚洲经济增长的乐观看法.

KKR迄今在基金筹备方面的进展逊于同业,全球私募股权基金TPG Capital[TPG.UL]定于10月中旬发起规模最高达50亿美元的亚洲基金,而贝恩资本(Bain Capital)已在募集金额至少为20亿美元的新亚洲基金.

KKR发言人拒绝对融资计划发表评论.

消息人士提到,KKR初步的筹资目标是40亿美元,但将会最多募集60亿美元资金.该人士以磋商私密为由拒绝透露姓名.(完)