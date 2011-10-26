〔基金产业〕KKR拟发起规模最高达60亿美元的泛亚基金--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港10月26日电---两位知情人士告诉路透,私募股权基金KKR & Co LP(KKR.N)拟在2012年第一季发起一支新泛亚基金,募资规模最多达60亿美元.此举凸显全球收购业对亚洲经济增长的乐观看法.
KKR迄今在基金筹备方面的进展逊于同业,全球私募股权基金TPG Capital[TPG.UL]定于10月中旬发起规模最高达50亿美元的亚洲基金,而贝恩资本(Bain Capital)已在募集金额至少为20亿美元的新亚洲基金.
KKR发言人拒绝对融资计划发表评论.
消息人士提到,KKR初步的筹资目标是40亿美元,但将会最多募集60亿美元资金.该人士以磋商私密为由拒绝透露姓名.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)