《中国公开市场分析》三年央票缺席未扰净回笼格局,政策尚难全面转向

* 本周净回笼资金190亿元,略低于上周

* 暂停原计划周四发行的三年期央票

* "微调"理念已确立,紧缩政策全面转向尚难

* 央行料将倚重短期正回购方式平滑到期资金

* 三年期央票未来发行情况,市场反应不一

路透上海10月27日电---中国总理日前要求适时适度对宏观政策进行预调和微调,众多政策也相继出台.加之银行间资金利率骤然走俏,央行公开市场随即暂停原计划周四发行的三年期央票.市场人士普遍认为,"微调"理念已确立,然紧缩政策转向尚难.

企业月末集中上缴利税、小盘股密集发行,令资金利率持续上扬.然央行并未因此放松对流动性的严控.在三年期央票"缺席"的情况下,本周仍延续净回笼格局,金额达190亿元人民币,不过规模略逊于上周.

"央行这种行动(暂停发行三年期央票),是对货币政策前瞻性的一个解读.但是政策短期内放松的可能性不大,"华北一银行交易员认为.

国海证券固定收益分析师高勇标亦指出,政策全面放松的曙光尚未出现.目前政策面走向还是关注经济前景,在经济增速放缓尚未超出政府可容忍程度时,政策全面、迅速转向的可能性仍然较小.况且在紧缩政策持续发力的情况下,居民消费价格指数(CPI)涨幅仍高于5%.

中国证券报社评指出,预调微调发出了货币政策适度变奏的信号,在复杂的国内外经济环境下,大规模放松银根和降息、全面下调存款准备金率的可能性并不大,而信贷松动可能成为货币政策微调的举措之一.[ID:nCN1178396]

中国总理温家宝日前在天津调研时强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

**平滑到期,公开市场操作重任在肩**

紧缩政策无转向可能,但微调俨然已经开始,其中公开市场也将扮演重要角色.市场人士预计,未来操作力度不会过猛.此前持续放量的正回购操作,令下月有充裕的到期资金.但考虑到进入12月,到期量锐减,接下来央行料将倚重短期正回购方式平滑到期资金.

"做一些短期限的,七天、28天正回购,这种比较正常,"高勇标指出.

据路透统计,11、12月央票及正回购到期量分别为3,250亿元、250亿元.

而对于三年期央票未来的发行情况,市场则反应不一.因一二级存在利差,三年期央票需求一直旺盛,上周更是强势推低其中标利率.作为资金长期锁定工具,若大量投放,势必伤及公开市场调控的灵活性.而此後央行流动性对冲压力降低,亦无须再动用该期限央票.

然华南一券商分析师则持不同观点,他认为,三年期央票还会继续发行,以适当调节流动性.同时其中标利率有进一步下降的空间,"毕竟三年(央票)的最好发了."

央行上周四招标的200亿元三年期央票受需求推动,发行利率意外出现15个月来首次下降.[ID:nCN1163980]

央行今日稍早招标的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于上周的3.1618%.另外,今日未进行正回购操作.中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期品种最新收益率报3.3195%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.

本周公开市场净回笼资金190亿元,略低于上周的220亿元.此前则连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 190

(周四) 10

正回购 (周二) 1,000

(周四) --

央票到期 410

正回购到期 600

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净回笼 190 (完)