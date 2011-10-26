〔日本央行〕总裁称已买入大量日债,未给出是否放宽政策的线索(更新版)

(新增细节)

* 白川方明没有给出周四是否会进一步放宽货币政策的线索

* 对零利率态度谨慎

路透东京10月26日电---日本央行总裁白川方明周三称,日央行已在买入大量日债,从而维持货币政策极度宽松,反击了认为其支撑经济和抗击通缩不力的观点.

对于日央行是否会在周四的利率审议会议上进一步放宽货币政策,白川方明没有给出什麽线索,称央行在每次政策会议上一直在考虑如何最好地促进经济平稳发展.

"至于货币政策,委员会的九名成员在每次政策制定会议上都会一起得出结论来,"他对国会下议院金融委员会表示.

在周二日圆兑美元JPY=再次升至纪录高位75.73日圆,且市场对于欧洲能否拿出抗击欧债危机的明晰计划疑虑攀升之际,日本央行可能在会上讨论放宽政策.

但做出这样决定的可能性不大,很大程度上要取决于周三欧盟峰会的结果以及对日圆的影响.

一位议员问及央行是否应为缓解日圆走强给经济带来的困境做出更多努力时,白川方明表示,央行已维持了实际零利率,并且按照与国内生产总值(GDP)的比率来说,购买公债在发达国家中是最多的.

"日本央行现在买入了大规模公债.通过创造非常宽松的货币条件,我们正在帮助支撑经济,"白川方明称.

白川方明对于将指标利率从目前的0-0.1%变为零利率态度谨慎,称在考察维持零利率的成本与收益後,才设定的之一利率目标范围.(完)