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债券 | 2011年 10月 26日 星期三 14:27 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初走升,因市场对欧盟峰会预期降低

路透伦敦10月26日电---德国公债期货周三盘初走升,因欧元区领导人对于如何解决欧债危机分歧严重,无法达成包含具体细节之协议的可能性越来越高.

达成全面解决方案的预期下降,因欧盟领导人对于扩容该地区救助基金的意见不一,且对于民间投资人手中希腊债券的减记幅度亦无达成一致的迹象.

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