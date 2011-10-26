《汽车产业焦点》日本汽车制造商获利前景黯淡,韩国车企料脱颖而出

* 关注日本大型汽车制造商年度财测

* 泰国洪水、强势日圆以及全球经济令获利前景蒙尘

* 韩国现代和起亚汽车获利料强劲,因销售增长

* 印度品牌受销售放缓及利率上升打击

* 现代汽车周四将公布财报,拉开亚洲汽车业财报季序幕

路透东京/首尔10月26日电---日本汽车制造商料再现季度获利下滑,因3月11日地震影响未平,而泰国洪水又导致零部件短缺,令年度获利前景蒙尘.

相比之下,韩国现代汽车(005380.KS)及旗下起亚汽车(000270.KS)料继续报出强劲财报,因其在北美等市场的销量增长.

日本三大汽车制造商--丰田(7203.T)、日产(Nissan)(7201.T)和本田(7267.T)刚刚开始增加生产,弥补今年稍早海啸相关的损失,但泰国洪水打破了这些计划.三家公司在泰国的工厂都已关闭数周,尚无复产的迹象.

更棘手的是日圆升值,日圆兑美元JPY=周二触及75.73日圆的纪录高位,美元汇价较前一财年低了17日圆.

对丰田来说,美元每下跌1日圆,其年度营业利润将减少340亿日圆(约合4.5亿美元),因强势日圆导致出口收益下降,并侵蚀海外获利的价值.丰田预测,明年3月止的年度日圆兑美元平均汇率为80日圆.

第二季获利可能超过日本大型汽车厂的预估,因生产恢复比预期要快.关注焦点将是他们在这些负面因素下能否提高预测,以及提高多少.本田将于周一公布财报,拉开日本财报季序幕.

"上半年利润可能会远超公司计划,但我们认为全年预测可能维持不变,"美银美林分析师Takaki Nakanishi称."下半年利润无疑将下修,可能打击市场人气."