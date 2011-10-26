〔中国股市〕沪综指连续第三日放量收升,受总理政策适度微调言论激励

路透北京10月26日电---中国股市沪综指周三连续第三日放量收升,国务院总理温家宝稍早有关政策适度微调的言论刺激个股全线走高.分析师称,流动性改善预期有望支持大盘继续反弹.

沪综指.SSEC收报2,427.480点,上涨17.808点或0.74%.沪市A股成交额自上日的834亿元人民币进一步放大至983亿元,创两个月来新高;上证地产指数.SSEP上扬2.05%.

"国内因素现在慢慢在起变化,主要的核心是流动性改善的预期."东北证券策略分析师沈正阳表示,总理讲话在官方层面上对流动性改善预期给予确认,预计短线股指将继续震荡回升,目标在2,500点左右.

国务院总理温家宝周二强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,658.6点,涨1.16%,成交量为274,439手.(完)