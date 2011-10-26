〔中国股市〕沪综指连续第三日放量收升,受总理政策适度微调言论激励

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月26日电---中国股市沪综指周三连续第三日放量收升,国务院总理温家宝稍早有关政策适度微调的言论刺激个股全线走高.分析师称,流动性改善预期有望支持大盘继续反弹.
沪综指.SSEC收报2,427.480点,上涨17.808点或0.74%.沪市A股成交额自上日的834亿元人民币进一步放大至983亿元,创两个月来新高;上证地产指数.SSEP上扬2.05%.
"国内因素现在慢慢在起变化,主要的核心是流动性改善的预期."东北证券策略分析师沈正阳表示,总理讲话在官方层面上对流动性改善预期给予确认,预计短线股指将继续震荡回升,目标在2,500点左右.
国务院总理温家宝周二强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,658.6点,涨1.16%,成交量为274,439手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。