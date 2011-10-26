〔全球矿业〕Freeport Indonesia宣布旗下Grasberg矿遭遇不可抗力

路透雅加达10月26日电---矿产企业Freeport McMoRan Copper & Gold Inc(FCX.N)周三宣布,旗下遭罢工事件打击的印尼Grasberg矿山的"受影响铜精矿销售协议"遭遇不可抗力.

Grasberg矿是全球第二大铜矿,该矿的罢工已持续一个月之久.

Freeport Indonesia新闻发言人Ramdani Sirait说:"如此前的报导,PT Freeport Indonesia的罢工已经影响了生产和铜精矿的装运."

"在此期间,我们同客户修订了铜精矿的生产和装运时间表,"他称.

"铜精矿产量的下降已经影响了我们全力履行销售承诺的能力,因此我们宣布,受影响的销售合同遭遇不可抗力."他表示.(完)