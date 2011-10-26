〔全球矿业〕Freeport Indonesia宣布旗下Grasberg矿遭遇不可抗力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透雅加达10月26日电---矿产企业Freeport McMoRan Copper & Gold Inc(FCX.N)周三宣布,旗下遭罢工事件打击的印尼Grasberg矿山的"受影响铜精矿销售协议"遭遇不可抗力.
Grasberg矿是全球第二大铜矿,该矿的罢工已持续一个月之久.
Freeport Indonesia新闻发言人Ramdani Sirait说:"如此前的报导,PT Freeport Indonesia的罢工已经影响了生产和铜精矿的装运."
"在此期间,我们同客户修订了铜精矿的生产和装运时间表,"他称.
"铜精矿产量的下降已经影响了我们全力履行销售承诺的能力,因此我们宣布,受影响的销售合同遭遇不可抗力."他表示.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)