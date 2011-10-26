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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 15:20 BJT

〔欧股业绩〕荷兰啤酒商Heineken第三季营收成长0.6%,高于市场预估

路透布鲁塞尔10月26日电---世界第三大啤酒商Heineken NV(HEIN.AS)第三季较上年同期以更高的价格售出更多啤酒,因非洲市场走强且俄罗斯市场反弹,推动销量和营收意外上升.

Heineken表示,营收上升0.6%至46.5亿欧元(64.7亿美元).路透调查平均预估为45.1亿欧元.

这家荷兰啤酒商8月时警告称,消费者信心疲弱且夏季潮湿,将打压今年的获利增长.

该公司维持财测不变,预计扣除特殊项目的2011年净利将大致与上年一致.

该公司表示,第三季净利为5.25亿欧元,近持平于上年同期水平.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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