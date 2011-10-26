〔欧股业绩〕荷兰啤酒商Heineken第三季营收成长0.6%,高于市场预估

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透布鲁塞尔10月26日电---世界第三大啤酒商Heineken NV(HEIN.AS)第三季较上年同期以更高的价格售出更多啤酒,因非洲市场走强且俄罗斯市场反弹,推动销量和营收意外上升.
Heineken表示,营收上升0.6%至46.5亿欧元(64.7亿美元).路透调查平均预估为45.1亿欧元.
这家荷兰啤酒商8月时警告称,消费者信心疲弱且夏季潮湿,将打压今年的获利增长.
该公司维持财测不变,预计扣除特殊项目的2011年净利将大致与上年一致.
该公司表示,第三季净利为5.25亿欧元,近持平于上年同期水平.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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