〔中国票据市场〕转贴利率稳中有跌,收票机构仍多但相对克制

路透上海10月26日电---中国票据市场转贴利率周三稳中有跌,对于前期票据资产到期较多的机构而言,补充仓位仍是他们目前需要考虑的问题,但鉴于信贷收紧的大环境没有改变,其收票行为表现得比较克制.

华北一银行交易员称,总体来说,本周票据市场转帖利率没有上周跌得那麽快了,幅度也变小了.

"买票的机构倒是也不少,买的量都是1-3个亿左右,他们也不想(把报价)搞得太低,不会把需求一下子放出来,毕竟根本的大环境(政策收紧)还没变."他说

不过近来市场对于政策松动的预期似有所增强.温家宝日前在天津调研时强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.此後,央行公开市场原计划周四发行的三年期央票或将停发,也引发市场诸多联想.[ID:nCN1175620]

中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS继续上涨,尤其是隔夜品种涨幅较大,因企业当前集中上缴利税及近日小盘股密集发行等.但央行选择放弃三年期央票需求的申报,有助缓解当前资金面的短期压力.[ID:nCN1175982]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.1880/9.5124 10.8773/10.0849 11.9870/11.2550

上日 10.2494/9.5627 10.9902/10.1111 11.9870/11.2550

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变动(bp) -6.14/-5.03 -11.29/-2.62 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.4309%,较上日6.4200%上升.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1523/3.0773 3.3137/3.2467

上日 3.1401/3.0664 3.2987/3.2360

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)