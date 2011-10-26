〔中国票据市场〕转贴利率稳中有跌,收票机构仍多但相对克制

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海10月26日电---中国票据市场转贴利率周三稳中有跌,对于前期票据资产到期较多的机构而言,补充仓位仍是他们目前需要考虑的问题,但鉴于信贷收紧的大环境没有改变,其收票行为表现得比较克制.
华北一银行交易员称,总体来说,本周票据市场转帖利率没有上周跌得那麽快了,幅度也变小了.
"买票的机构倒是也不少,买的量都是1-3个亿左右,他们也不想(把报价)搞得太低,不会把需求一下子放出来,毕竟根本的大环境(政策收紧)还没变."他说
不过近来市场对于政策松动的预期似有所增强.温家宝日前在天津调研时强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.此後,央行公开市场原计划周四发行的三年期央票或将停发,也引发市场诸多联想.[ID:nCN1175620]
中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS继续上涨,尤其是隔夜品种涨幅较大,因企业当前集中上缴利税及近日小盘股密集发行等.但央行选择放弃三年期央票需求的申报,有助缓解当前资金面的短期压力.[ID:nCN1175982]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
----------------------------------------------------------
今日 10.1880/9.5124 10.8773/10.0849 11.9870/11.2550
上日 10.2494/9.5627 10.9902/10.1111 11.9870/11.2550
----------------------------------------------------------
变动(bp) -6.14/-5.03 -11.29/-2.62 0/0
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价小涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.4309%,较上日6.4200%上升.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1523/3.0773 3.3137/3.2467
上日 3.1401/3.0664 3.2987/3.2360
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)