《外汇动态》欧洲开盘:欧元在欧盟峰会召开前持稳

0637GMT---欧元兑美元EUR=在1.3900上方持稳,在1.3850附近挂有买单;投资者基本都持谨慎态度,因对欧盟峰会取得重大突破的预期降温.

美元兑日圆JPY=跌0.2%报75.93日圆,距离75.73日圆的纪录低点不远,市场仍预期央行或出手干预.

据称在75.50日圆上方挂有美元买单,在该点位下方挂有停止单.(完)

--编译 李爽;审校 龚芳

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