〔韩股业绩〕新韩金融集团第三季获利稍逊预估,息差增长放缓

路透首尔10月26日电---新韩金融集团(055550.KS)第三季获利稍逊于分析师预估,因尽管贷款损失拨备继续减少,但息差增长放缓.

新韩金融集团周三表示,7-9月净利为7,040亿韩元,上年同期为7,340亿韩元.

汤森路透I/B/E/S访问的11位分析师平均预计,其第三季获利为7,390亿韩元.

这家以市值计韩国最大的金融服务集团在声明中称,获利较第二季的9,650亿韩元下滑,原因是一次性收益减少,且息差增长放缓.(完)