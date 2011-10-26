〔韩股业绩〕新韩金融集团第三季获利稍逊预估,息差增长放缓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔10月26日电---新韩金融集团(055550.KS)第三季获利稍逊于分析师预估,因尽管贷款损失拨备继续减少,但息差增长放缓.
新韩金融集团周三表示,7-9月净利为7,040亿韩元,上年同期为7,340亿韩元.
汤森路透I/B/E/S访问的11位分析师平均预计,其第三季获利为7,390亿韩元.
这家以市值计韩国最大的金融服务集团在声明中称,获利较第二季的9,650亿韩元下滑,原因是一次性收益减少,且息差增长放缓.(完)
编译 田建华; 审校 程琳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)