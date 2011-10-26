〔欧洲个股〕法国兴业银行若需增资,可求助股东无需政府资金--CEO

路透巴黎10月26日电---法国兴业银行(SOGN.PA)首席执行官乌代阿(Frederic Oudea)在接受电台采访时称,如果该行真的需要提升资本金,可以求助股东,而无需政府资金.

其在接受欧洲1号电台(Europe 1)采访时称,"如果我们真需要资本,当然我对此质疑,我们可以从股东筹资."其还补充称该行排除使用公共资金增资的可能性.(完)