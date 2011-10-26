〔东京汇市〕欧元在欧盟峰会前持稳,澳洲CPI疲弱损及澳元

路透东京10月26日电---欧元周三持稳,先前已回吐部分涨幅,因有消息称欧盟财长会议被取消,令市场担心欧盟峰会可能带来令人失望的结果.

另有迹象显示,欧元区成员国在一系列议题上存在严重分歧,包括希腊债券的扣减比例,以及如何增强欧元区援助基金的火力等,这些打压了人们对峰会就解决债务危机达成强有力协议的期望.