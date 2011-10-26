〔中国债市〕人民币利率互换中长端回落,总理讲话令政策放松预期增强

路透上海10月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周三中长端报价回落,总理温家宝称政策可能微调,令市场对政策放松的预期增强,IRS中长端报价结束近两日的涨势掉头下行.

交易员并指出,由于资金面仍稍紧,货币市场利率高位运行,利率互换短端报价继续小幅走高.

"五年的昨天上了有15个(基)点,已经3.7%以上了,今天回来几个点...总理讲话了嘛,而且三年央票可能不发了,大家理解为政策要放松一些了,"上海一银行交易员称.

国务院总理温家宝近日强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调. [ID:nCN1174156]

上述交易员并认为,中短期内货币政策即使不会放松,再次收紧的可能性也已很小,因此IRS上涨的空间有限,但由于股市回暖,市场避险意愿有所弱化,这也将抑制利率互换的下行空间,预计近期以震荡整理的可能性居大.

业内人士周三向路透表示,央行公开市场今日暂停申报三年央票需求,明日或停发;同时恢复申报三个月央票需求,意味着明日可能继续发行该期限央票.[ID:nCN1175572]

中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS继续上涨,尤其是隔夜品种涨幅较大,因企业当前集中上缴利税及近日小盘股密集发行等.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-------------------------------------------------------------------------------------

周三 3.6740/3.7960 3.5983/3.6808 3.5717/3.6517 3.6067/3.6950 3.5825/ 3.8150

周二 3.6060/3.7060 3.5717/3.6500 3.5600/3.6433 3.6300/3.7200 3.5900/ 3.8350

-------------------------------------------------------------------------------------

变动+0.0680/+0.0900 +0.0266/+0.0308 +0.0117/+0.0084 -0.0233/-0.0250 -0.0075/-0.0200

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心最新更新的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)