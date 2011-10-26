中国可能于11月初发射神舟八号,将与天宫一号对接

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月26日电---中国周三表示，将于数周内发射执行首个空间交会对接任务的飞船，这将是中国航天项目的重大考验。
中国官方媒体报导称，神舟八号无人飞船将于11月初在酒泉卫星发射中心择机发射，随後将与中国9月份发射的天宫一号目标飞行器对接。
中国航天项目官员曾表示，对接测试将为2020年左右建永久空间站提供经验。
新华社报导没有说明神舟八号发射的具体日期，但称已将该飞船运至酒泉卫星发射中心。（完）
--编译：张敏 发稿：程芳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)