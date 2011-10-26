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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 15:28 BJT

〔欧洲经济〕ECB执委史塔克称ECB的购债计划令政府失去重要减赤动力

路透法兰克福10月26日电---欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克在接受德国杂志《明星》周刊采访时,强调了他对欧洲央行购买政府公债计划的反对立场.

史塔克说,"该计划使得政府失去削减赤字的重要动力."《明星》周刊将于周四出版此次采访细节.(完)

--编译 侯向明;审校 张明钧

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