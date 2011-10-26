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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 15:05 BJT

《外汇动态》欧元/美元料在55周和200周移动均线遇阻

0657GMT---技术分析师称,欧元/美元EUR=涨势预计将分别在1.3934美元和1.3988美元的55周和200周移动均线遇到阻力.

欧元日内持平于1.3913美元,据传在1.3950美元上方有较多卖单.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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--编译 洪曦;审校

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