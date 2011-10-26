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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 15:20 BJT

〔欧洲汇市〕美元/瑞郎跌至六周低点,市场预期FED或采取更多量化宽松

路透伦敦10月26日电---美元兑瑞郎周三跌至六周低点,因投资者在美联储可能采取更多宽松货币政策的预期带动下,抛售美元.

美元CHF=在EBS交易平台跌至0.87593瑞郎,为9月中旬以来最低位,支撑位料位于0.8745附近的200日移动均线切入位.(完)

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